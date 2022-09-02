Одна з керівних партій Німеччини закликала розібрати "Північний потік-2
Парламентська фракція "Вільних демократів" - одного з трьох членів керівної "світлофорної коаліції" - закликала розібрати так і не запущений російський газопровід "Північний потік-2"
Про це повідомляє Spiegel.
"Ми вимагаємо демонтувати "Північний потік-2" та якнайшвидше розробити концепцію юридичного, технічного і правового захисту", - йдеться у документі-позиції, схваленому на зустрічі у Бремені.
"Вільні демократи" наголошують, що "Північний потік" від початку був геополітичним проєктом, спрямованим на ізоляцію України, та у підсумку нашкодив і Німеччині.
Партія закликає до розширення санкцій проти керівництва РФ та випровадження з країни родичів підсанкційних росіян, які мають візи і право на проживання у Німеччині.
Вони також зауважують, що якщо окремі країни, у тому числі кандидати у члени ЄС, не поспішають приєднуватись до санкцій, допомагають РФ обходити їх чи навіть постачають Росії зброю, за це мають бути наслідки.
- 22 липня віцеканцлер Німеччини й міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив, що запуск "Північного потоку - 2" категорично неможливий."Це було б підняттям білого прапора", - сказав він
- 28 серпня голова МЗС Німеччини виступила проти запуску "Північного потоку - 2".
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