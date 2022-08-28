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Голова МЗС Німеччини виступила проти запуску "Північного потоку - 2"

28 серпня, 2022 неділя
21:21
Світ Північний потік газ

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила проти запуску російського газопроводу "Північний потік - 2", наголосивши на енергокризі на тлі зупинки "Північного потоку - 1"

Про це вона заявила в інтервʼю Bild.

За словами Бербок, Росія використовує газопроводи як зброю у гібридній війні.

"Якщо Путін не здійснює постачання через "Північний потік - 1", чому він повинен здійснювати постачання через "Північний потік -2"? "Північним потоком -1" надходить недостатня кількість газу не тому, що трубопровід зламаний, а тому, що Путін цього не хоче", - сказала міністерка.

Також Бербок заявила, що російський дешевий газ був "самообманом".

"Ми, можливо, не заплатили за нього багато грошей, однак ми заплатили за нього нашою безпекою та незалежністю. І українці вже заплатили за нього тисячами своїх життів", - зазначила вона.

  • 22 липня віцеканцлер Німеччини й міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек заявив, що запуск "Північного потоку - 2" категорично неможливий."Це було б підняттям білого прапора", - сказав він.

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Росія
газ
Німеччина
Північний потік-2
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