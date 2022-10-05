Росія сподівається, що її долучать до розслідування вибухів на "Північних потоках"

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує "Интерфакс".

На запитання про те, чи означає закриття Швецією зони довкола місць пошкодження газопроводу, що "Газпром" не буде мати доступу до місць витоків газу, Пєсков сказав, що РФ обов’язково повинна брати участь в огляді місць інцидентів та розслідуванні причин.

"Поки з тих пресконференцій, що були у Данії та Швеції, ми чули насторожуючі заяви про те, що будь-яка співпраця з російською стороною виключається. Безперечно, ми будемо чекати уточнень щодо цього", - додав Пєсков.

У ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. 27 вересня повідомлялося, що це відбулося напередодні запуску нового Балтійського газопроводу.

27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів є результатом навмисних дій.

30 вересня, Путін звинуватив "англосаксів" в організації вибухів на "Північних потоках", а днем раніше назвав інциденти з газогонами "міжнародним тероризмом".

4 жовтня Швеція закрила район Балтійського моря навколо витоку газу з трубопроводу.

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