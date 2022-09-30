Путін звинуватив "англосаксів" в організації вибухів на "Північних потоках"

Про це він заявив під час свого звернення у Кремлі.

"Англосаксам мало санкцій, вони перейшли до диверсій, організувавши вибухи на міжнародних газових магістралях "Північного потоку". Фактично розпочали знищення європейської енергетичної інфраструктури", - сказав він.

Окрім цього, Путін також заявив, що Вашингтон вимагає від Євросоюзу нових санкцій, щоб посісти місце Росії на енергетичному ринку.

"І більшість європейських політиків із цим покірно погоджуються. Вони ж ясно розуміють, що США, продавлюючи відмову ЄС від російських енергоносіїв, ведуть справу до деіндустріалізації Європи, щоб повністю прибрати до рук російський ринок", - додав він.

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