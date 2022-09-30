English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Путін звинуватив "англосаксів" в організації вибухів на "Північних потоках"

Путін звинуватив "англосаксів" в організації вибухів на "Північних потоках"

30 вересня, 2022 п'ятниця
16:51
війна з Росією Путін

Президент РФ звинуватив "англосаксів" у тому, що вони "організували" вибухи на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2"

Про це він заявив під час свого звернення у Кремлі.

"Англосаксам мало санкцій, вони перейшли до диверсій, організувавши вибухи на міжнародних газових магістралях "Північного потоку". Фактично розпочали знищення європейської енергетичної інфраструктури", - сказав він.

Окрім цього, Путін також заявив, що Вашингтон вимагає від Євросоюзу нових санкцій, щоб посісти місце Росії на енергетичному ринку.

"І більшість європейських політиків із цим покірно погоджуються. Вони ж ясно розуміють, що США, продавлюючи відмову ЄС від російських енергоносіїв, ведуть справу до деіндустріалізації Європи, щоб повністю прибрати до рук російський ринок", - додав він.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
США
Північний потік
Читайте також:
білоруські та російські військові
29 вересня, 2022 четвер
Опозиція Білорусі заявила про підготовку Лукашенка до війни, моніторингова група "Беларускі Гаюн" відповіла
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
28 вересня, 2022 середа
Перші частини мобілізованих росіян уже розбиті в Україні
командир ПВК "Вагнер" Олексій Нагін
29 вересня, 2022 четвер
Воював у Чечні, Грузії, Сирії та Лівії: біля Бахмута ліквідували командира вагнерівців, - InformNapalm
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.67
    Купівля 40.67
    Продаж 41.63
  • EUR
    Купівля 39.23
    Продаж 40.45
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
30 вересня
17:35
Зеленський
Зеленський просить Раду пришвидшити націоналізацію російських активів
17:29
Киргизстан та Таджикистан
Росіяни тікають від мобілізації: попит на оренду житла в Казахстані злетів у 32 рази
17:23
Оновлено
заявка про вступ до НАТО
Україна підписує заявку на пришвидшений вступ до НАТО, - Зеленський
17:23
Ексклюзив
Українські військові провели танкові та артилерійські навчання у зоні ООС
Знищення російського угруповання в Лимані сприятиме подальшому звільненню Харківщини й Луганщини від окупантів, - військовий експерт Валерій Рябих
17:21
Володимир Зеленський
Ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом, - Зеленський
17:14
Втрати окупантів
ЗСУ порушують плани Росії щодо наступальних дій на Півдні України
17:08
Микола Княжицький
Виступ Путіна - маячня диктатора, який боїться відповідальності за свої злочини
17:06
На фото: артист Потап
Потап, якого 6 місяців не було в Україні, заявив, що "хотів на фронт"
17:03
ЄС
Усі члени ЄС заявили, що не визнають і ніколи не визнають незаконну анексію територій України Росією
16:57
Вибух у Криму
Ялта, Спартак, Алупка: в окупованому Криму пролунали гучні вибухи
16:55
Ексклюзив
білоруські та російські військові
У Білорусі може бути сформований стратегічний кулак для імітації чи завдання удару по Україні, - білоруський політолог Усов
16:52
Ексклюзив
Лиманський котел почав переварювати окупантів. Карта бойових дій: огляд подій 27-30 вересня
16:43
Сергій Руденко
Промова Путіна із зашморгом на шиї
16:37
Михайло Подоляк
Подоляк згадав про Іловайськ: тепер росіянам доведеться просити про вихід із Лиманського котла
16:35
Путін
"Збочення, що ведуть до деградації". Путін висловився про гомосексуалістів у промові щодо анексії окупованих територій України
16:34
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
Росіяни планують оголосити Мелітополь центром тимчасово окупованої території Запорізької області, - депутат райради Кирильчук
16:29
Андрій Клочко
Нардеп від "Слуги Народу" Андрій Клочко судиться з комунальним підприємством через борг у 15 тис. грн
16:22
Путін
Путін запропонував Києву "припинити бойові дії і сісти за стіл переговорів"
16:12
На фото Дмитро Кулеба
Позиція Китаю вигідна Україні, – Кулеба
16:01
Оновлено
Путін
Путін підписав "угоди" про "входження до складу РФ" терористичних "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей
16:00
санкції проти Росії
Країни ЄС попередньо узгодили нові санкції проти Росії, - Reuters
15:46
Ексклюзив
ЗСУ
"Хлопці луплять росіян з усього, що є": військовий батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко про бої у районі Лиману
15:41
Шлейф метану через витоки з "Північного потоку"
Аналіз даних показує величезний шлейф метану через витоки з "Північного потоку", - Spiegel
15:39
Наталка Діденко
На вихідних у деяких областях України температура сягатиме 27 градусів: прогноз від Наталки Діденко
15:34
Ексклюзив
Локація вибухів на "Північних потоках"
Схоже, відкривається другий фронт у Балтійському регіоні, - експертка-міжнародниця Голуб
15:31
Інтерв’ю
Валерій Чалий
Застосування тактичної ядерної зброї – це абсолютно не кінець історії, - Валерій Чалий
15:30
Тіна Кароль
Тіна Кароль випустила альбом у співпраці з російським композитором
15:18
путінська мобілізація
"Небувалий за масштабами геноцид": омбудсмен і нацспільноти України закликали народи РФ опиратися путінській мобілізації
15:18
Росіяни обстріляли
Росіяни обстріляли деокупований Вовчанськ на Харківщині, є загиблі
15:15
Ліз Трасс
Британія не визнає анексію Росією окупованих територій України, - Трасс
15:03
Дмитро Пєсков
Ядерні погрози: У Кремлі заходилися закликати всіх до відповідальності
14:53
Андрій Павлишин
Навіщо козі баян, або "демократія" по-сталінськи
14:53
ЗСУ
ЗСУ зайняли селище Ямпіль біля Лиману
14:51
Естонія
Естонія ніколи не визнає результати російських псевдореферендумів, - офіційний Таллінн
14:30
Ексклюзив
балістична ракета "Сармат"
РФ використала стільки балістичних ракет, що вони закінчаться, поки Україна шукатиме їм протидію, - військовий аналітик Целуйко
14:30
Бутусов
Росіяни готуються прориватися з оточення під Лиманом, - Бутусов
14:25
Олексій Резніков
Резніков обговорив з главою Пентагону "Рамштайн-6" та анонсував "хороші новини"
14:09
Оновлено
У Дніпрі від ракетного удару росіян згоріло понад сто автобусів
Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: загинула людина, ще 5 постраждали, згоріли автобуси, пошкоджено будинки й гімназію
14:04
Alyona Alyona
На вірш Пантелеймона Куліша: Alyona Alyona та Пивоваров презентували нову пісню
13:59
Литва прапор
Міноборони Литви підписало договір на закупівлю дронів-камікадзе для України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV