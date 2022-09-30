Путін звинуватив "англосаксів" в організації вибухів на "Північних потоках"
Президент РФ звинуватив "англосаксів" у тому, що вони "організували" вибухи на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2"
Про це він заявив під час свого звернення у Кремлі.
"Англосаксам мало санкцій, вони перейшли до диверсій, організувавши вибухи на міжнародних газових магістралях "Північного потоку". Фактично розпочали знищення європейської енергетичної інфраструктури", - сказав він.
Окрім цього, Путін також заявив, що Вашингтон вимагає від Євросоюзу нових санкцій, щоб посісти місце Росії на енергетичному ринку.
"І більшість європейських політиків із цим покірно погоджуються. Вони ж ясно розуміють, що США, продавлюючи відмову ЄС від російських енергоносіїв, ведуть справу до деіндустріалізації Європи, щоб повністю прибрати до рук російський ринок", - додав він.
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав
- Відтак російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
- Увечері 30 вересня Володимир Путін відкрив шлях до анексії територій Херсонcької і Запорізької областей, підписав укази про визнання Херсонщини і Запорізької області "незалежними територіями".
- Пізніше очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.
- Також Путін під час звернення запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".
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