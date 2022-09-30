Путін запропонував Києву "припинити бойові дії і сісти за стіл переговорів"
Президент Росії Володимир Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів"
Про це він сказав під час виступу в Кремлі, повідомляє Еспресо.
"Ми закликаємо Київський режим негайно припинити вогонь та повернутися за стіл переговорів. Ми до цього готові, про це неодноразово було сказано. Але вибір народу у Донецьку, Луганську, Запоріжжі та Херсоні обговорювати не будемо. Він зроблений. Росія його не зрадить", - заявив Путін.
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав
- Відтак російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
- Увечері 30 вересня Володимир Путін відкрив шлях до анексії територій Херсонcької і Запорізької областей, підписав укази про визнання Херсонщини і Запорізької області "незалежними територіями".
- Пізніше очільник Росії підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей.
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