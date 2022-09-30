Про це він сказав під час виступу в Кремлі, повідомляє Еспресо.

"Ми закликаємо Київський режим негайно припинити вогонь та повернутися за стіл переговорів. Ми до цього готові, про це неодноразово було сказано. Але вибір народу у Донецьку, Луганську, Запоріжжі та Херсоні обговорювати не будемо. Він зроблений. Росія його не зрадить", - заявив Путін.

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