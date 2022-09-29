Про це свідчить поглиблений аналіз сейсмічних даних, проведений Головним центром спеціального контролю Державного космічного агентства України.

За даними Головного центру спеціального контролю, у результаті поглибленого аналізу сейсмічних даних Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 26 вересня зареєстровано сейсмічні сигнали з Балтійського моря.

Аналізувалися записи сейсмічних сигналів на каналах станцій FINES (Фінляндія) та NORSAR (Норвегія).

За даними сейсмічного моніторингу визначено й географічне місце джерела сигналу.

Згідно з аналізом Головного центру спеціального контролю, йдеться про "сигнал техногенного походження розрахунковою потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті".

НАТО після кількох витоків на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" обіцяє рішучу відповідь у разі умисної атаки на критичну інфраструктуру членів Альянсу.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.

27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

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