Про це Єнс Столтенберг написав у власному твіттері.

"Обговорили диверсії на газопроводі "Північний потік" з міністром оборони нашого шановного союзника Данії. Обговорили питання захисту критичної інфраструктури в країнах НАТО", - йдеться у повідомленні.

У ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік-2" сталося раптове падіння тиску.

27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

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