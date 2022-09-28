"Акти саботажу": генсек НАТО Столтенберг прокоментував аварії на "Північних потоках"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі
Про це Єнс Столтенберг написав у власному твіттері.
"Обговорили диверсії на газопроводі "Північний потік" з міністром оборони нашого шановного союзника Данії. Обговорили питання захисту критичної інфраструктури в країнах НАТО", - йдеться у повідомленні.
- У ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік-2" сталося раптове падіння тиску.
- 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".
- 27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік-2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.
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