Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради.

Пошкодження газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" у міжнародних водах Балтійського моря викликає глибоке занепокоєння НАТО.

"Вся наявна наразі інформація вказує на те, що це є результатом навмисних, безрозсудних та безвідповідальних актів саботажу. Ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди навколишньому середовищу. Ми підтримуємо розслідування, що проводяться з метою визначення шкоди" - йдеться у заяві.

Члени Альянсу нагадали про своє зобов'язання бути готовими до агресивного використання енергії та інших гібридних тактик державними і недержавними суб'єктами, стримувати їх і захищатися від них.

"Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру членів Альянсу зустріне об'єднану і рішучу відповідь", - йдеться у заяві.

Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.

27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

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