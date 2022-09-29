Напад на критичну інфраструктуру членів Альянсу зустріне рішучу відповідь, - заява НАТО щодо пошкоджень "Північних потоків"
НАТО після кількох витоків на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" обіцяє рішучу відповідь у разі умисної атаки на критичну інфраструктуру членів Альянсу
Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради.
Пошкодження газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" у міжнародних водах Балтійського моря викликає глибоке занепокоєння НАТО.
"Вся наявна наразі інформація вказує на те, що це є результатом навмисних, безрозсудних та безвідповідальних актів саботажу. Ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди навколишньому середовищу. Ми підтримуємо розслідування, що проводяться з метою визначення шкоди" - йдеться у заяві.
Члени Альянсу нагадали про своє зобов'язання бути готовими до агресивного використання енергії та інших гібридних тактик державними і недержавними суб'єктами, стримувати їх і захищатися від них.
"Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру членів Альянсу зустріне об'єднану і рішучу відповідь", - йдеться у заяві.
- Напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав диверсією пошкодження газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі.
- Нагадаємо, у ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску.
- 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".
- 27 вересня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.
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