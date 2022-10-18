"Добре сплановані потужні підриви", - влада Данії про причини витоків в "Північних потоках"
За результатами попередніх розслідувань данських правоохоронців щодо витоків на газопроводах "Північного потоку" стало відомо, що причиною пошкодження були потужні вибухи
Про це повідомляє Associated Press.
У своїй заяві поліція Копенгагена зазначила, що провела низку попередніх розслідувань того, що вона називає "місцями злочину", за допомогою Збройних сил Данії та у співпраці, зокрема, з датським агентством безпеки та розвідки.
"Це дуже серйозно, і це аж ніяк не випадково. Це здається не просто запланованим, а дуже добре спланованим", – сказав міністр оборони Данії Мортен Бьодсков і додав, що подальшим розслідуванням інцидентів займатиметься спільна слідча група.
Про терміни завершення поки у владі Данії сказати не можуть.
- Нагадаємо, у Німеччині схиляються до російського сліду диверсій на "Північних потоках", а шведи вперше оприлюднили фото й відео пошкодженої ділянки
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.02
Купівля 40.02Продаж 40.79
-
EUR
Купівля 38.44Продаж 39.5
- Актуальне
- Важливе