"Добре сплановані потужні підриви", - влада Данії про причини витоків в "Північних потоках"

Про це повідомляє Associated Press.

У своїй заяві поліція Копенгагена зазначила, що провела низку попередніх розслідувань того, що вона називає "місцями злочину", за допомогою Збройних сил Данії та у співпраці, зокрема, з датським агентством безпеки та розвідки.

"Це дуже серйозно, і це аж ніяк не випадково. Це здається не просто запланованим, а дуже добре спланованим", – сказав міністр оборони Данії Мортен Бьодсков і додав, що подальшим розслідуванням інцидентів займатиметься спільна слідча група.

Про терміни завершення поки у владі Данії сказати не можуть.

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