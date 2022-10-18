Про це повідомляє WSJ.

За словами офіційних осіб, знайомих із розслідуванням, німецькі слідчі встановили, що серія вибухів уздовж газопроводів, ймовірно, була спричинена диверсією, що додає ваги подібним попереднім висновкам шведів. Німецькі слідчі не змогли остаточно пов’язати ймовірну диверсію з будь-якою особою, але деякі німецькі офіційні особи кажуть, що за вибухами стоїть Росія.

Офіційні особи в деяких західних столицях заявили, що зупинка газу була політичним кроком у відповідь на санкції, спричинені вторгненням Росії в Україну.

Москва заперечує відповідальність і заявляє, що вибухи були терактом, спрямованим проти інтересів Росії. Попереднє шведське розслідування на початку цього місяця дійшло висновку, що вибухи, які відбулися наприкінці вересня, ймовірно, були спричинені диверсією, але воно також не назвало винного. НАТО незабаром після атак заявила, що витік інформації є результатом диверсії, але не надала жодних доказів і не назвала винного.

Вибухи призвели до пошкодження трьох із чотирьох труб, які є частиною газопроводів "Північний потік" і "Північний потік "2. Єдиним газопроводом, який не постраждав від вибухів, була одна з двох ниток другого газогону. Німеччина відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" після нападу Росії на Україну. Минулого тижня президент Володимир Путін звинуватив Захід у краху поставок енергоресурсів і заявив, що "треба лише відкрити кран", щоб відновити постачання газу до Німеччини через непошкоджену трубу, відому як "Північний потік-2 В".

Деякі німецькі офіційні особи кажуть, що, залишаючи одну лінію цілою в цій атаці, Росія намагається посилити тиск на німецьких політиків, щоб вони відкрили "Північний потік-2". Проте речниця уряду Німеччини заявила, що не планують запускати газопровід.

Трубопроводи проходять через води Німеччини, Швеції та Данії. Усі три країни розслідують інцидент. З адміністративних причин, які регулюють міжвідомчий обмін розвідданими, Швеція не проводить спільного розслідування з двома сусідами, але офіційні особи кажуть, що три країни тісно співпрацюють одна з одною, а також з партнерами по НАТО.

Сьогодні, 18 жовтня, шведське видання Expressen опублікувало фотографії зруйнованої ділянки газопроводу "Північний потік", інформує РБК.

Зйомка зроблена на глибині 80 м. Видання стверджує, що тріщини проходять по морському дну, перш ніж досягають труби, розірваної в результаті диверсії. Магнітуда вибуху склала 2,3 за шкалою Ріхтера, пошкоджено щонайменше 50 метрів газопроводу.

Також оприлюднено відео пошкодженої ділянки.

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