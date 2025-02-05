У Національній асоціації добувної промисловості розповіли, скільки Україна має видів рідкісноземельних металів

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Із розвіданих корисних копалин Україна має 117 видів зі 118, які існують у світі за таблицею Менделєєва. І, якщо говорити про РЗМ (рідкісноземельні метали), то в нас є близько 20 видів корисних копалин, які визнані Європейським Союзом у Raw Materials Act, затвердженому 16 березня 2023 року", - зауважила Оринчак.

За словами виконавчої директорки Національної асоціації добувної промисловості України, з 50 світових видів РЗМ в Україні налічується понад 20. Наразі є як прогнозовані, так і затверджені ресурси.

"Якщо говорити, наскільки це перспективно, або як це можна порахувати, я б не вдавалася в цифри, тому що кожне родовище, кожні прогнозовані ресурси – це індивідуальний підхід та індивідуальний калькулятор, і відповідно цифри, які наразі звучать – це 12, 15, 20 трильйонів доларів, є дуже популістичними та нереалістичними, а можливо, і більше, хто знає. Тому що нам треба зробити дорозвідку, і тоді ми будемо точно знати, що можемо запропонувати партнерам, наскільки це високоякісно та наскільки це можливо", - додала Оринчак.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії.

Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".

У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.