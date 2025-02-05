Авіакатастрофа у Вашингтоні: з річки дістали тіла всіх 67 загиблих
З річки Потомак дістали тіла усіх 67 жертв авіакатастрофи у Вашингтоні внаслідок зіткнення пасажирського літака American Airlines з армійським гелікоптером. 66 осіб ідентифікували, одна людина неопізнана
Про це повідомляє NBC News.
Зазначено, що пошуково-рятувальна операція після авіатрощі 29 січня завершилася. Рятувальники дістали з річки тіла 67 жертв, одну людину не ідентифікували.
Згодом влада має очистити Потомак від уламіків літака, Національна рада з транспортної безпеки наразі розслідує причину катастрофи.
"Наші серця з сім'ями жертв, які переживають цю трагічну втрату. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття і залишаємося відданими підтримці у цей важкий час", - заявили в Офісі головного судмедексперта.
- Регіональний пасажирський літак США 29 січня (30 січня за Києвом) зіткнувся в повітрі з гелікоптером, коли наближався до злітно-посадкової смуги Вашингтонського аеропорту імені Рейгана. Президент США Дональд Трамп повідомив, що в авіакатастрофі ніхто не вижив.
- 31 січня слідчі змогли відновити "чорні скриньки" літака та гелікоптера, які зазнали авіакатастрофи у Вашингтоні. Тоді рятувальники знайшли тіло 41 загиблого.
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