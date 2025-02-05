Авіакатастрофа у Вашингтоні: з річки дістали тіла всіх 67 загиблих

Про це повідомляє NBC News.

Зазначено, що пошуково-рятувальна операція після авіатрощі 29 січня завершилася. Рятувальники дістали з річки тіла 67 жертв, одну людину не ідентифікували.

Згодом влада має очистити Потомак від уламіків літака, Національна рада з транспортної безпеки наразі розслідує причину катастрофи.

"Наші серця з сім'ями жертв, які переживають цю трагічну втрату. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття і залишаємося відданими підтримці у цей важкий час", - заявили в Офісі головного судмедексперта.