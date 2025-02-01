Авіакатастрофа у Вашингтоні: слідчі опрацьовують "чорні скриньки", рятувальники знайшли тіло 41 загиблого

Про це інформує Reuters.

За словами члена Національної ради з безпеки на транспорті Тодда Інмана, слідчі змогли відновити "чорну скриньку" гелікоптера. Вона, разом із самописцем і диктофоном у кабіні літака, зможуть допомогти владі з'ясувати деталі трагедії у Вашингтоні, у результаті якої загинули 67 людей. Інман також розповів, що вже опитали авіадиспетчерів.

Посадовець вказав, що наразі причина катастрофи невідома, а комісія, яка займається розслідуванням "не буде займатися спекуляціями до завершення розслідування". Він наголосив, що їхнє завдання не лише знайти факти, а й переконатися, що подібні трагедії не повторяться у майбутньому.

Міністр транспорту США Шон Даффі повідомив, що Федеральне управління цивільної авіації обмежило польоти вертольотів, щоб зменшити ризик нового зіткнення. За його словами, це рішення "негайно допоможе убезпечити повітряний простір поблизу аеропорту Рейгана, гарантуючи безпеку руху літаків і вертольотів". Обмеження триватимуть щонайменше до оприлюднення попереднього звіту щодо причин авіатрощі.

Генеральний директор American Airlines Роберт Ісом заявив, що авіакомпанія співпрацюватиме з урядом, "щоб зробити нашу авіаційну систему ще безпечнішою, в тому числі шляхом збільшення інвестицій в інфраструктуру, технології та персонал".

За словами офіційних осіб, наразі рятувальники знайшли тіла 41 загиблого, 28 жертв вже ідентифікували. Уламки продовжать вилучати з річки у неділю і це, ймовірно, триватиме упродовж наступного тижня.

Видання PAP повідомило, що серед жертв авіатрощі була громадянка Польщі Юстина Магдалена Беєр та її 12-річна донька Бріель. Цю інформацію підтвердив речник МЗС Польщі Павел Вронський.

За його словами, наразі Варшава очікує на повний список жертв катастрофи.

За даними NBC News, 42-річна Юстина Беєр та її 12-річна дочка Бріель поверталися з Вічити (штат Канзас), де дівчина у складі американської команди Promise Skating Team займалася фігурним катанням. Серед загиблих були фігуристи та фігуристки з інших країн, в тому числі з Росії та Китаю.

Посольство Росії у США своєю чергою поінформувало, Держдеп США нібито офіційно підтвердив, що серед загиблих в авіакатастрофі, були російські фігуристи Євгенія Шишкова, Вадим Наумов, Інна Волянська, які постійно проживали в США і працювали як тренери в американських клубах з фігурного катання.