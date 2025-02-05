В України з'явилися інструменти стратегічного тиску на окупантів: Defense Express про далекобійні удари по РФ
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що Україна вже має широку номенклатуру засобів ураження
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Очевидно, що Україна вже має широку номенклатуру засобів ураження: від імпровізованих дронів-бомберів з авіабомбами до класичних пропелерних БПЛА "Лютий". Навіть вже пішли чутки, що ракети-дрони, які були презентовані наприкінці минулого року, вже теж працюють по території РФ, а також не забуваємо про західні крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow/SCALP, які регулярно доставляють різні неприємності російському ВПК", - наголосив Киричевський.
За словами військового експерта, наразі йдеться про більш стратегічно важливі об'єкти, тому що завод, який виготовляє не просто хімічну продукцію, а тверде паливо для балістичних ракет, - для такого жодних ракет не шкода. Тобто відбувається максимальне розширення географії ударів та номенклатури ударів.
"Якщо росіяни думають, що вони мають якісь інструменти тиску на нас, то відповідно у нас теж є і з'явилися відповідні інструменти стратегічного тиску на окупантів, що проявляються в тому, що підрозділи Сил оборони України, які мають відповідне далекобійне озброєння, регулярно нагадують російським окупантам, що вони досі не виправили деякі свої організаційні проблеми з протиповітряною обороною, і їм вже пізно це робити", - додав Киричевський.
- У ніч на 5 лютого українські безпілотники атакували нафтопереробне підприємство в Краснодарському краї РФ, а також ЗРК "Бук" окупантів у Запорізькій області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.96
- EUR Купівля 42.96Продаж 43.71
- Актуальне
- Важливе