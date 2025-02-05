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В України з'явилися інструменти стратегічного тиску на окупантів: Defense Express про далекобійні удари по РФ

Оксана Ліховід
5 лютого, 2025 середа
18:58
Війна з Росією

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що Україна вже має широку номенклатуру засобів ураження

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Очевидно, що Україна вже має широку номенклатуру засобів ураження: від імпровізованих дронів-бомберів з авіабомбами до класичних пропелерних БПЛА "Лютий". Навіть вже пішли чутки, що ракети-дрони, які були презентовані наприкінці минулого року, вже теж працюють по території РФ, а також не забуваємо про західні крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow/SCALP, які регулярно доставляють різні неприємності російському ВПК", - наголосив Киричевський.

За словами військового експерта, наразі йдеться про більш стратегічно важливі об'єкти, тому що завод, який виготовляє не просто хімічну продукцію, а тверде паливо для балістичних ракет, - для такого  жодних ракет не шкода. Тобто відбувається максимальне розширення географії ударів та номенклатури ударів.

"Якщо росіяни думають, що вони мають якісь інструменти тиску на нас, то відповідно у нас теж є і з'явилися відповідні інструменти стратегічного тиску на окупантів, що проявляються в тому, що підрозділи Сил оборони України, які мають відповідне далекобійне озброєння, регулярно нагадують російським окупантам, що вони досі не виправили деякі свої організаційні проблеми з протиповітряною обороною, і їм вже пізно це робити", - додав Киричевський.

  • У ніч на 5 лютого українські безпілотники атакували нафтопереробне підприємство в Краснодарському краї РФ, а також ЗРК "Бук" окупантів у Запорізькій області.
Теги:
Новини
Україна
Росія
зброя
ЗСУ
ВПК
безпілотник
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втрати окупантів
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