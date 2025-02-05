У Краснодарському краї РФ сталася пожежа на нафтобазі після атаки БПЛА
У ніч на 5 лютого безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Нібито внаслідок падіння уламків БПЛА сталася пожежа на нафтобазі
Про це повідомляє голова Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.
За його словами, у станиці Новомінської Канівського району уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів.
"Почалася пожежа, йому надано другий ранг складності. На місці події працюють спеціальні служби. До гасіння вогню залучено 55 осіб та 19 одиниць техніки. Ситуацію на місці контролює голова Канівського району", - звітував Кондратьєв, додавши, що пожежу локалізовано, попередньо постраждалих немає.
Місцеві пабліки пишуть, що загоряння сталося на нафтобазі ТОВ "Албашнафта".
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