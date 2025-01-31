У Волгоградській області РФ після атаки БПЛА горить нафтопереробний завод, а в Ростовській дрон пошкодив ЛЕП
У ніч на 31 січня безпілотники атакували декілька регіонів Росії. У Волгоградській області РФ після атаки горить нафтопереробний завод, а в Ростовській - дрон пошкодив ЛЕП
Про це повідомляють очільники російських областей, росЗМІ та телеграм-канали.
За даними міноборони РФ, їхня ППО нібито перехопила та знищила 49 дронів: 25 БПЛА – над територією Ростовської області; вісім - над територією Волгоградської області; шість – над територією Курської області; чотири – над територією Ярославської області та по два – над територіями Білгородської, Воронезької областей та Краснодарського краю.
Волгоградська область
Під час падіння уламків БПЛА у Волгоградській області на нафтопереробному заводі виникла пожежа, — заявив губернатор Андрій Бочаров.
Один постраждалий робітник заводу госпіталізований, додав він.
Ростовська область
Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що у Ростовській області після падіння уламків БПЛА на опору ЛЕП стався обрив електропроводів.
"Цієї ночі в Ростовській області сили та засоби протиповітряної оборони відбивали масовану повітряну атаку ворога. Усього було знищено 25 БПЛА: у Ростові, Таганрозі, Шахтах, Новошахтинську, Азовському, Чортківському, Жовтневому сільському, Тарасівському, Красносулинському, Міллерівському та Зерноградському районах. За даними оперативних служб, постраждалих немає. У Красносулинському районі біля хутора Грачів через падіння уламків БПЛА на опору ЛЕП стався обрив електропроводів. На місце виїхали чергові служби. Інформація про наслідки на землі в інших містах та районах уточнюється", - написав Слюсар.
Володимирська область
БПЛА впав у Судогодському районі Володимирської області, постраждалих немає. Про це повідомив губернатор регіону Авдєєв, передає ТАСС.
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