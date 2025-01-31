У Волгоградській області РФ після атаки БПЛА горить нафтопереробний завод, а в Ростовській дрон пошкодив ЛЕП

Про це повідомляють очільники російських областей, росЗМІ та телеграм-канали.

За даними міноборони РФ, їхня ППО нібито перехопила та знищила 49 дронів: 25 БПЛА – над територією Ростовської області; вісім - над територією Волгоградської області; шість – над територією Курської області; чотири – над територією Ярославської області та по два – над територіями Білгородської, Воронезької областей та Краснодарського краю.

Волгоградська область

Під час падіння уламків БПЛА у Волгоградській області на нафтопереробному заводі виникла пожежа, — заявив губернатор Андрій Бочаров.

Один постраждалий робітник заводу госпіталізований, додав він.

Ростовська область

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив, що у Ростовській області після падіння уламків БПЛА на опору ЛЕП стався обрив електропроводів.

"Цієї ночі в Ростовській області сили та засоби протиповітряної оборони відбивали масовану повітряну атаку ворога. Усього було знищено 25 БПЛА: у Ростові, Таганрозі, Шахтах, Новошахтинську, Азовському, Чортківському, Жовтневому сільському, Тарасівському, Красносулинському, Міллерівському та Зерноградському районах. За даними оперативних служб, постраждалих немає. У Красносулинському районі біля хутора Грачів через падіння уламків БПЛА на опору ЛЕП стався обрив електропроводів. На місце виїхали чергові служби. Інформація про наслідки на землі в інших містах та районах уточнюється", - написав Слюсар.

Володимирська область

БПЛА впав у Судогодському районі Володимирської області, постраждалих немає. Про це повідомив губернатор регіону Авдєєв, передає ТАСС.