Віцепрезидент США Венс здійснить перший закордонний візит та візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції
Американський віцепрезидент Джей Ді Венс наступного тижня в межах своєї першої закордонної поїздки візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені та відвідає саміт із штучного інтелекту в Парижі
Про це повідомляє Associated Press.
У матеріалі наголошують, що поїздки Венса до Франції та Німеччини стануть його першим закордонним візитом на посаді віцепрезидента США.
Так, він візьме участь у саміті зі штучного інтелекту в Парижі AI Action Summit, що відбудеться 10-11 лютого. На заході будуть лідери світових держав, урядовці, також очікується присутність віцепрем'єра Китаю Діна Сюесяна. AP додає, що саміт спільно очолюватимуть президент Франції Емманюель Макрон та премʼєр Індії Нарендра Моді.
14-16 лютого Венс братиме участь в Мюнхенській безпековій конференції - "регулярному форумі для глобальних міжнародних дискусій щодо безпеки, який набув нового значення на тлі триваючої війни Росії проти України та інших викликів".
- Також повідомлялось, що спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог озвучить союзникам план американського президента щодо припинення війни в Україні під час безпекової конференції в Мюнхені, яка запланована на 14-16 лютого.
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