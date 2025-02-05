Віцепрезидент США Венс здійснить перший закордонний візит та візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції

Про це повідомляє Associated Press.

У матеріалі наголошують, що поїздки Венса до Франції та Німеччини стануть його першим закордонним візитом на посаді віцепрезидента США.

Так, він візьме участь у саміті зі штучного інтелекту в Парижі AI Action Summit, що відбудеться 10-11 лютого. На заході будуть лідери світових держав, урядовці, також очікується присутність віцепрем'єра Китаю Діна Сюесяна. AP додає, що саміт спільно очолюватимуть президент Франції Емманюель Макрон та премʼєр Індії Нарендра Моді.

14-16 лютого Венс братиме участь в Мюнхенській безпековій конференції - "регулярному форумі для глобальних міжнародних дискусій щодо безпеки, який набув нового значення на тлі триваючої війни Росії проти України та інших викликів".