Ізраїль заявив, що не братиме участь у Раді ООН з прав людини слідом за США
Ізраїль заявив, що вітає рішення президента Дональда Трампа про вихід США з Ради ООН з прав людини, оголосивши про зупинення участі Єрусалима в Раді
Про це повідомив ізраїльський міністр закордонних справ Гідеон Саар.
"Ізраїль приєднується до Сполучених Штатів і не братиме участі в Раді з прав людини. Комісія ООН з прав людини традиційно захищала порушників прав людини, дозволяючи їм ховатися від пильної уваги, і замість цього одержимо демонізує єдину демократію на Близькому Сході – Ізраїль", - написав він.
За словами Саара, Рада ООН з прав людини "зосередилася на атаках проти демократичної країни й пропагує антисемітизм" замість просування прав людини.
"Дискримінація проти нас очевидна: Ізраїль є єдиною країною в Раді ООН з прав людини, яка має пункт порядку денного, присвячений виключно їй. Ізраїль піддався понад 100 осудним резолюціям, понад 20% усіх резолюцій, коли-небудь ухвалених Радою – більше, ніж проти Ірану, Куби, Північної Кореї та Венесуели разом узятих. Ізраїль більше не мириться з такою дискримінацією!" - заявив глава МЗС.
- 4 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів із Ради ООН з прав людини.
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