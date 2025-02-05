Ізраїль заявив, що не братиме участь у Раді ООН з прав людини слідом за США

Про це повідомив ізраїльський міністр закордонних справ Гідеон Саар.

"Ізраїль приєднується до Сполучених Штатів і не братиме участі в Раді з прав людини. Комісія ООН з прав людини традиційно захищала порушників прав людини, дозволяючи їм ховатися від пильної уваги, і замість цього одержимо демонізує єдину демократію на Близькому Сході – Ізраїль", - написав він.

За словами Саара, Рада ООН з прав людини "зосередилася на атаках проти демократичної країни й пропагує антисемітизм" замість просування прав людини.

"Дискримінація проти нас очевидна: Ізраїль є єдиною країною в Раді ООН з прав людини, яка має пункт порядку денного, присвячений виключно їй. Ізраїль піддався понад 100 осудним резолюціям, понад 20% усіх резолюцій, коли-небудь ухвалених Радою – більше, ніж проти Ірану, Куби, Північної Кореї та Венесуели разом узятих. Ізраїль більше не мириться з такою дискримінацією!" - заявив глава МЗС.