Поезія, критика, спогади й публіцистика: у Києві триває виставка "Пророцтво: пам’яті Дмитра Павличка"
У Музеї книги і друкарства України в Києві триває виставка памʼяті поета й публіциста Дмитра Павличка
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
Виставка "Пророцтво: памʼяті Дмитра Павличка" триватиме до 9 березня. В експозиції представлені книги з колекції Музею, фондів Національної історичної бібліотеки України, а також рідкісні видання з особистої бібліотеки Дмитра Павличка - поезія, критика, редагування, публіцистика, спогади та інша література.
Виставка містить світлини з різних періодів життя поета, а окреме місце в експозиції займають роботи, виконані студентами школи каліграфії "Арт і Я".
Фото: Тетяна Голунова
"Концепція виставки розроблялася спеціально для того, щоб зацікавити в першу чергу молодь. Щоб їй було відомо більше фактів із життя Павличка не тільки як автора "Двох кольорів", а в першу чергу як українського поета, який за свою творчу довгу добу написав більше, ніж 3 тисячі поезій. Крім того, він займався перекладацтвом і переклав свого часу більше, ніж 400 європейських і світових поетів", - поділилася кураторка виставки Світлана Кушлянська.
Фото: Тетяна Голунова
Фото: Тетяна Голунова
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