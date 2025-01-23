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Головна Культура "Із полум’я зродились": у Києві відкрили виставку, присвячену українським військовим, волонтерам і медикам

"Із полум’я зродились": у Києві відкрили виставку, присвячену українським військовим, волонтерам і медикам

Ольга Бабишена
23 січня, 2025 четвер
17:34
Культура виставка "Із полум’я зродились"

У Києві у четвер, 23 січня, відкрили виставку "Із полум’я зродились", присвячену українським військовим, волонтерам та медикам

Зміст
  • виставка "Із полум’я зродились"
  • виставка "Із полум’я зродились"
  • виставка "Із полум’я зродились"
  • виставка "Із полум’я зродились"
  • виставка "Із полум’я зродились"
  • виставка "Із полум’я зродились"
  • виставка "Із полум’я зродились"
  • виставка "Із полум’я зродились"
  • виставка "Із полум’я зродились"

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова. 

Вказано, що основу експозиції складають портрети 23 героїв, створених фотомайстринею Міною Сорвіно. Серед героїв - відомі постаті, такі як волонтерка Тата Кеплер, парамедикиня "Тайра", а також багато інших відважних українців.

"Обирали людей, які воювали насамперед на нулі. Це був такий важливий аспект, ті парамедики, люди дотичні до медицини зробили дуже великий внесок на початку повномасштабного вторгнення. І ми мали показати людей, які вони красиві, сильні, гарні. Вони мене надихали дуже. За кожною людиною стоїть дуже велика історія життя і великі зміни", - розповіла фотографка. 

Окрім цього виставка доповнена унікальними артефактами, серед яких рукопис Валерія Залужного, шолом легендарного льотчика Вадима Ворошилова та медалі, якими нагороджені українські герої. 

Експозицію "Із полум’я зродились" можна переглянути в Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при КПІ. Вона триватиме до 28 березня.

 

  • Раніше у Києві, в Музеї Війни, відкрили виставковий проєкт "Аеропорт. 242", присвячений Дню вшанування захисників Донецького летовища. 
Теги:
Новини
Україна
військові
Війна з Росією
новини Києва
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