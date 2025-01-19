"Аеропорт. 242": у Музеї Війни відкрили виставку робіт Олега Дробоцького
Вони витримали - не витримав бетон! У Києві, в Музеї Війни, відкрили виставковий проєкт "Аеропорт. 242", приурочений до Дня вшанування захисників Донецького летовища
Про це розповідає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Експозиція представляє 24 роботи полеглого військового Олега Дробоцького з позивним "Художник".
Картини створені за мотивами світлин фотографа, автора книжки "Аеропорт" Сергія Лойка.
Ініціаторкою експозиції стала Ірина Зубкова - сестра Героя України, "кіборга" Івана Зубкова.
- Музей Війни - так тепер називається колишній Музей історії України у Другій світовій війні.
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