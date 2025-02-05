Берінчик - Девіс: де та коли дивитись чемпіонський бій українського боксера

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на пресслужбу Megogo.

Денис Берінчик і Кейшон Девіс вийдуть на ринг Madison Square Garden в Нью-Йорку. Трансляція бою буде доступна в Україні у ніч з 14 на 15 лютого. Транслятором поєдинку стане медіасервіс Megogo.

Megogo покаже вечір боксу за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Трансляція буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" у розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення".

Для українця це буде перший захист титулу WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг).