Берінчик - Девіс: де та коли дивитись чемпіонський бій українського боксера
Бій Дениса Берінчика проти американця Кейшона Девіса відбудеться у ніч з 14 на 15 лютого у США
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на пресслужбу Megogo.
Денис Берінчик і Кейшон Девіс вийдуть на ринг Madison Square Garden в Нью-Йорку. Трансляція бою буде доступна в Україні у ніч з 14 на 15 лютого. Транслятором поєдинку стане медіасервіс Megogo.
Megogo покаже вечір боксу за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".
Трансляція буде доступна в підрозділі "Єдиноборства" у розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення".
Для українця це буде перший захист титулу WBO (Всесвітньої боксерської організації) у легкій вазі (до 61,2 кг).
- У травні 2024 року український боксер легкої ваги Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваретте та став чемпіоном світу за версією WBO.
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