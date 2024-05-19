Боксер Берінчик здолав мексиканця Наваррете і став чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBO

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Зазначається, що Берінчик став чемпіоном світу з боксу вперше в кар'єрі.

Під час поєдинку українець проводив короткі комбінації та на рівних протистояв чемпіону WBO у другій напівлегкій вазі.

У шостому раунді у мексиканця Наваретте пройшов сильний аперкот. Берінчик відповідав власними ударами, декілька з яких добре пройшли в українця у восьмому раунді.

Поєдинок завершився гонгом у 12-му раунді. Судді роздільним рішенням віддали перевагу Берінчику: 115-113, 112-116 та 116-112.

Для Берінчика перемога стала 19-ю поспіль у професійній кар'єрі, проте боксер вперше завершив бій роздільним рішенням суддів.