Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Усик та Ф'юрі зустрічалися в Ер-Ріяді в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Українець володів титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської федерації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Ф'юрі належав пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради).

У надважкій вазі вперше визначався володар одразу чотирьох титулів. У попередній раз бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті відбувався у 1999 році, коли британець Леннокс Льюїс здолав американця Евандера Холіфілда та заволодів титулами WBC, WBA та IBF.

На процедурі зважування Усик показав 101,2 кг, Тайсон Фʼюрі - 118,8 кг. Також британець суттєво переважав українця у зрості - 206 см проти 191 см.

Олександр Усик впродовж усього поєдинку діяв першим номером. Тайсон Ф'юрі відповідав ударами назустріч, коли українець не встигав відійти після атак. Кілька разів йому вдавалися аперкоти. Перша половина бою проходила на рівних

Британець захопив ініціативу в сьомому раунді, коли потужно пробив назустріч та примусив Усика чекати на гонг.

Українець відповів серією разючих ударів у дев'ятому раунді. Коли Усик намагався добити суперника, рефері почав відлік та зафіксував нокдаун.

В чемпіонських раундах краще виглядав Олександр Усик, а Тайсон Ф'юрі більше не зміг перехопити ініціативу.

Бій тривав усі 12 раундів та завершився перемогою Усика роздільним рішенням суддів - 115:112, 113:114, 114:113.

Олександр Усик став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Еспресо провів текстовий онлайн бою.