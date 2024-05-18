Усик - Ф'юрі: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу

18 травня у Саудівській Аравії український боксер Олександр Усик б'ється з британцем Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Еспресо проведе текстовий онлайн бою. Початок - 23:00

У ніч з суботи на неділю Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі сперечаються в Ер-Ріяді за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Востаннє у "королівському дивізіоні" за таке звання боксери билися у 1999 році, коли британець Леннокс Льюїс переміг американця Евандера Холіфілда.

Букмекери вважають шанси Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі на успіх приблизно рівними. На перемогу українця дають 1,96, британця - 2,00, на нічию - 15,00. Коефіцієнт на виграш Усика нокаутом - 6,00, Ф'юрі - 5,00. На перемогу українця за очками - 3,00, його суперника - 3,45.

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37-річний Олександр Усик виграв на професійному рингу 21 бій (14 нокаутом) та не зазнав жодної поразки. Українець є олімпійським чемпіоном - 2012 року у важкій вазі (до 91 кг). До переходу в хевівейт він став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг). У попередній раз Олександр Усик виходив на ринг у серпні 2023 року, коли переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді британця Даніеля Дюбуа.

35-річний Тайсон Ф'юрі виграв усі 34 поєдинки (24 достроково). Востаннє виходив на ринг у жовтні 2023 року, коли побував у нокдауні, але здолав роздільним рішенням суддів бійця змішаних єдиноборств камерунця Френсіса Нганну, який проводив перший поєдинок у професійному боксі.

Ф'юрі матиме суттєву перевагу над Усиком у габаритах. Зріст британця - 206 см, а українця - 191 см. На процедурі зважування Усик показав 101,2 кг, Ф'юрі - 118,8 кг.