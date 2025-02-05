Звели нанівець домінування артилерії РФ: Сили оборони уразили 13 тис. артсистем ворога у 2024-му
Протягом 2024 року було уражено 13 тисяч артилерійських систем російських окупантів, що більше, ніж разом за два попередні роки
Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
Головком наголосив, що "однією з пріоритетних задач оборонної операції є знищення ворожої артилерії".
"Лише за 2024 рік було уражено 13 тисяч артилерійських систем противника. Це більше, ніж разом за два попередні роки повномасштабного вторгнення. Загалом же втрати ворога в артилерійських системах складають на цей час майже 23 тисячі одиниць, плюс до цього 1269 знешкоджених РСЗВ окупантів", - зазначив Сирський.
Він також відмітив, що "ефективна контрбатарейна робота української артилерії та масштабне застосування безпілотних підрозділів фактично звели нанівець початкове домінування артилерії російських загарбників на полі бою".
- Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що у грудні 2024 року Сили оборони уразили дронами понад 54 тисячі цілей противника.
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