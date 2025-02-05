Звели нанівець домінування артилерії РФ: Сили оборони уразили 13 тис. артсистем ворога у 2024-му

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Головком наголосив, що "однією з пріоритетних задач оборонної операції є знищення ворожої артилерії".

"Лише за 2024 рік було уражено 13 тисяч артилерійських систем противника. Це більше, ніж разом за два попередні роки повномасштабного вторгнення. Загалом же втрати ворога в артилерійських системах складають на цей час майже 23 тисячі одиниць, плюс до цього 1269 знешкоджених РСЗВ окупантів", - зазначив Сирський.

Він також відмітив, що "ефективна контрбатарейна робота української артилерії та масштабне застосування безпілотних підрозділів фактично звели нанівець початкове домінування артилерії російських загарбників на полі бою".