У грудні Сили оборони вразили дронами понад 54 тис. цілей противника, - Сирський
У грудні 2024 року Сили оборони вразили дронами понад 54 тисячі цілей противника. Майже половину цього результату (49%) забезпечили дрони-камікадзе
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Найвищі показники продемонстрували підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової", - зазначив головком.
Він також відзначив "динаміку збільшення результативності та показників живучості наших безпілотних систем". За його словами, лідером у цьому є полк майора Роберта Бровді.
Головнокомандувач повідомив, що спостерігається подальше зростання кількості застосування безпілотних систем на полі бою.
"Противник збільшив частку ударних БПЛА з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки в ході її переміщення. Однак і ми не стоїмо на місці й також приступили до застосування FPV-дронів на оптоволокні, що розширює можливості для ураження та знищення російської військової техніки й особового складу", - наголосив Олександр Сирський.
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За словами головкома, у Силах оборони також збільшують кількість бригад із посиленою безпілотною складовою.
"Завершуємо роботу над концепцією застосування окремої бригади БпС та її типової структури, вийшли на фінішну пряму", - додав Сирський.
- Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони провело для представників командувань окремих родів військ Збройних сил України презентаційне тестування FPV-дронів, керованих через волоконно-оптичний кабель.
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