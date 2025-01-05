У грудні Сили оборони вразили дронами понад 54 тис. цілей противника, - Сирський

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Найвищі показники продемонстрували підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової", - зазначив головком.

Він також відзначив "динаміку збільшення результативності та показників живучості наших безпілотних систем". За його словами, лідером у цьому є полк майора Роберта Бровді.

Головнокомандувач повідомив, що спостерігається подальше зростання кількості застосування безпілотних систем на полі бою.

"Противник збільшив частку ударних БПЛА з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки в ході її переміщення. Однак і ми не стоїмо на місці й також приступили до застосування FPV-дронів на оптоволокні, що розширює можливості для ураження та знищення російської військової техніки й особового складу", - наголосив Олександр Сирський.

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За словами головкома, у Силах оборони також збільшують кількість бригад із посиленою безпілотною складовою.

"Завершуємо роботу над концепцією застосування окремої бригади БпС та її типової структури, вийшли на фінішну пряму", - додав Сирський.