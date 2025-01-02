Міноборони провело тестування FPV-дронів на оптоволокні

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що презентаційний показ відбувся в рамках програм упровадження інновацій та розвитку армії майбутнього.

У межах заходу низка вітчизняних виробників представила більше десятка моделей дронів. Деякі з них здатні нести до 3 кг корисного навантаження. За демонстраційними польотами безпосередньо спостерігали досвідчені оператори БПЛА – потенційні користувачі новітньої технології на полі бою.

Фото: Міністерство оборони України

Фото: Міністерство оборони України

"Ворог продовжує нарощувати спроможності з застосування технологій керування дронами через оптоволокно, тому вкрай необхідно нівелювати його переваги у цьому сегменті. Вітчизняні виробники демонструють свою готовність швидко адаптуватись до сучасних викликів війни та втілювати в життя новітні розробки. Сьогодні, в підтвердження цьому, ми бачимо успішну роботу засобів та їхню ефективність і, що не менш важливо, готовність до швидкого масштабування цих технологій для забезпечення потреб війська", – зазначив начальник управління безпілотних авіаційних систем Головного управління інновацій Міноборони підполковник Євгеній Ткаченко.

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У Міноборони зазначили, що оператори БПЛА - військовослужбовці ЗСУ позитивно оцінили тактико-технічні характеристики дронів, підтверджені у ході демонстраційних польотів, та виявили зацікавленість у постачанні таких засобів для потреб підрозділів.

Фото: Міністерство оборони України

"Хоча технологія й не нова, але вона вкрай ефективна в умовах сучасної війни та активної радіоелектронної протидії з боку ворога. Попри певні особливості застосування такого типу дронів, вони незамінні для успішного виконання певних спеціальних задач. Очікуємо, що з їхньою допомогою ефективність виконання бойових завдань значно підвищиться", - наголосив зовнішній пілот, оператор БПЛА одного з підрозділів ЗСУ старший солдат Ігор Ю.

За словами Євгенія Ткаченка, низка засобів, презентованих на показі, вже перебувають на завершальному етапі кодифікації та найближчим часом будуть постачатись для потреб Сил оборони України.