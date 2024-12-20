Україна завершила етап випробувань безпілотників з оптоволоконним зв’язком
В Україні успішно завершено етап випробувань лінійки безпілотників з оптоволоконним зв’язком. Процес отримання коду НАТО наближається до завершення
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що очолює перелік дрон проєкту "BLACK WIDOW WEB 10" – камікадзе на оптоволокні. Цей дрон здатен подолати понад 5 км та принести біля 2 кілограмів корисної ваги.
"Розробники даного проєкту отримали коди НАТО не лише за цим напрямком, а на цілу лінійку рішень використання БПЛА", - зазначили у Генштабі.
За словами начальника управління полковника Віталія Добрянського, вдалося вирішити важливе завдання – подолання російських засобів РЕБ при використанні дронів.
"Це не просто новий зразок озброєння – це вікно можливостей для подальших досліджень і розробок в галузі оптоволоконного зв’язку. Роботизація та безпілотні технології отримали новий вектор розвитку. FPV-дрони з цією технологією стають великою проблемою для противника на лінії бойового зіткнення", - додали у Генштабі.
- Нещодавно Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони безпілотник українського виробництва SOVA 10.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.67 Купівля 41.67Продаж 42.16
- EUR Купівля 43.41Продаж 44.12
- Актуальне
- Важливе