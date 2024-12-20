Україна завершила етап випробувань безпілотників з оптоволоконним зв’язком

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що очолює перелік дрон проєкту "BLACK WIDOW WEB 10" – камікадзе на оптоволокні. Цей дрон здатен подолати понад 5 км та принести біля 2 кілограмів корисної ваги.

"Розробники даного проєкту отримали коди НАТО не лише за цим напрямком, а на цілу лінійку рішень використання БПЛА", - зазначили у Генштабі.

За словами начальника управління полковника Віталія Добрянського, вдалося вирішити важливе завдання – подолання російських засобів РЕБ при використанні дронів.

"Це не просто новий зразок озброєння – це вікно можливостей для подальших досліджень і розробок в галузі оптоволоконного зв’язку. Роботизація та безпілотні технології отримали новий вектор розвитку. FPV-дрони з цією технологією стають великою проблемою для противника на лінії бойового зіткнення", - додали у Генштабі.