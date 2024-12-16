До використання у війську допустили український дрон SOVA 10

Про це повідомляє Міноборони.

У відомстві зазначили, що цей ударний дрон може нести бойове навантаження в кілька кілограмів та працювати в різних погодних умовах за широкого діапазону температур повітря.

"Кожна нова модель виготовляється з урахуванням технічних рекомендацій військових", – сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.