До використання у війську допустили український дрон SOVA 10
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони безпілотник українського виробництва SOVA 10
Про це повідомляє Міноборони.
У відомстві зазначили, що цей ударний дрон може нести бойове навантаження в кілька кілограмів та працювати в різних погодних умовах за широкого діапазону температур повітря.
"Кожна нова модель виготовляється з урахуванням технічних рекомендацій військових", – сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
- Міністерство оборони України виділить додаткові 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників. Кошти підуть безпосередньо бригадам.
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