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До використання у війську допустили український дрон SOVA 10

Юлія Лаврук
16 грудня, 2024 понедiлок
14:37
Технології SOVA 10

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони безпілотник українського виробництва SOVA 10

Зміст

Про це повідомляє Міноборони.

У відомстві зазначили, що цей ударний дрон може нести бойове навантаження в кілька кілограмів та працювати в різних погодних умовах за широкого діапазону температур повітря. 

"Кожна нова модель виготовляється з урахуванням технічних рекомендацій  військових", – сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков. 

  • Міністерство оборони України виділить додаткові 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників. Кошти підуть безпосередньо бригадам.
Теги:
Новини
Україна
зброя
Міністерство оборони
ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
зброя для України
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