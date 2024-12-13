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Міноборони виділить додаткові 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників

Катерина Ганжа
13 грудня, 2024 п'ятниця
13:37
Війна з Росією безпілотник

Міністерство оборони України виділяє додаткові 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників. Кошти підуть безпосередньо бригадам

Зміст

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

"Цього тижня президент дав уряду доручення підвищити пряме фінансування бригад для додаткової закупівлі дронів. Сьогодні це доручення буде виконано. Міністерство оборони виділяє додаткові 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників. Це кошти, які підуть безпосередньо бригадам, аби вони могли швидко закрити найбільш важливі потреби", - зазначив Шмигаль.

За його словами, загалом цього місяця Міноборони напряму перерахує військовим бригадам 4,3 млрд грн, а за 11 місяців таке пряме фінансування склало 27,2 млрд грн.

"Одночасно за 10 місяців цього року уряд витратив 229 млрд грн на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для Сил безпеки та оборони", - додав прем’єр-міністр.

  • Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що кількість екіпажів БПЛА у війську за рік зросла у 7 разів. 
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
безпілотник
Денис Шмигаль
Військові новини
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