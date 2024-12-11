Кількість екіпажів БПЛА у війську за рік зросла у 7 разів, - Умєров

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

За словами Рустема Умєрова, на зустрічі детально проаналізували дані щодо кожної військової частини: скільки безпілотників вже використовується, скільки перебуває на складах та скільки втрачено.

"На основі цих запитів Міноборони визначає потреби військових підрозділів і координує діяльність Держспецзв’язку, яке забезпечує укладання контрактів та постачання дронів у військо. У 2024 році до війська вже поставлено значну кількість дронів – бомберів, розвідників, FPV та інших типів БПЛА. Ця робота триває безперервно, навіть за умов змін на ринку", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони України у 2025 році отримають понад 30 тис. ударних безпілотників DeepStrike.

"Завдяки системній роботі кількість екіпажів БПЛА у війську за рік зросла у 7 разів, і ми бачимо, як швидко збільшується роль безпілотників у сучасній війні. Забезпечення бригад безпілотниками – наш пріоритет, і команда Міністерства оборони докладає всіх зусиль, щоб ці поставки залишалися безперервними", - додав Умєров.