Кількість екіпажів БПЛА у війську за рік зросла у 7 разів, - Умєров
У середу, 11 грудня, відбулась робоча нарада за участі представників ЗСУ, Держспецзвʼязку та Міністерства оборони.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
За словами Рустема Умєрова, на зустрічі детально проаналізували дані щодо кожної військової частини: скільки безпілотників вже використовується, скільки перебуває на складах та скільки втрачено.
"На основі цих запитів Міноборони визначає потреби військових підрозділів і координує діяльність Держспецзв’язку, яке забезпечує укладання контрактів та постачання дронів у військо. У 2024 році до війська вже поставлено значну кількість дронів – бомберів, розвідників, FPV та інших типів БПЛА. Ця робота триває безперервно, навіть за умов змін на ринку", - йдеться у повідомленні.
Сили оборони України у 2025 році отримають понад 30 тис. ударних безпілотників DeepStrike.
"Завдяки системній роботі кількість екіпажів БПЛА у війську за рік зросла у 7 разів, і ми бачимо, як швидко збільшується роль безпілотників у сучасній війні. Забезпечення бригад безпілотниками – наш пріоритет, і команда Міністерства оборони докладає всіх зусиль, щоб ці поставки залишалися безперервними", - додав Умєров.
- Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс ТОККО вітчизняного виробництва. Його дрони-камікадзе стійкі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
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