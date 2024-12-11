Стійкі до ворожих засобів РЕБ: на фронті з’явилися нові українські дрони-камікадзе

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України із посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу ОВТ.

"Ці безпілотні авіаційні комплекси мають дві модифікації дронів, які різняться масою бойового навантаження. Елементи безпілотників мають захисне покриття, яке забезпечує стійкість роботи у складних польових умовах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що комплекс складається із наземної станції управління, пульта керування, окулярів пілота, щогли та десятків безпілотників.

"Перші дрони-камікадзе ТОККО вже випробували у реальному бою, вони успішно вразили ворожу техніку", - наголосив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.