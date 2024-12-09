До експлуатації в ЗСУ допустили роботизований комплекс з кулеметом Droid TW 12.7

Про це інформує пресслужба Міноборони.



Як зазначається, український роботизований бойовий комплекс на гусеничній платформі з кулеметом Browning 12.7 - Droid TW 12.7 підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.



Комплекс має кулемет калібру 12.7 мм, гусеничну платформу для найскладніших умов та дистанційне управління через планшет. Також він працює на цифровому звʼязку.

"Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 – це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні Сили України. Кодифіковуємо зразки, що стають надійним інструментом для наших захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах. Наша перевага – високотехнологічна армія, здатна протистояти сучасним викликам", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.