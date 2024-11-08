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Головна Технології Міноборони допустило до експлуатації інтерактивну тренінгову систему UNITS

Міноборони допустило до експлуатації інтерактивну тренінгову систему UNITS

Юлія Лаврук
8 листопада, 2024 п'ятниця
14:15
Технології Тренінгова система UNITS

Міністерство оборони України допустило до використання в Силах оборони навчальну інтерактивну тренінгову систему UNITS, яку розробили українські інженери

Зміст

Про це повідомляє Міноборони.

У відомстві зазначили, що тренінгова система призначена для проведення індивідуальних та групових тренувань з вогневої підготовки. Під час занять на віртуальному стрілецькому полігоні можна використовувати макети та модулі кількох десятків зразків стрілецької зброї, гранатометів, ПТРК тощо.

"Система мобільна, при необхідності її можна швидко розгорнути на обраній локації. Під час моделювання виконання вогневої вправи на тренажері є можливість обирати тип місцевості: міську забудову, ліс, поле тощо. Моделюється також мішенна обстановка, погодні умови, час доби", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони додали, що за допомогою UNITS можна відпрацювати як базові навички стрільця - правильну стійку, дихання, утримання зброї, прицілювання, плавний спуск - так і широкий спектр ситуаційних вогневих вправ. 

Тренінгова система UNITS

Теги:
Новини
Суспільство
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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