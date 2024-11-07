Міноборони допустило до використання в Силах оборони бронеавтомобіль UAT-TISA

Про це повідомляє Міноборони.

Зазначається, що на шасі UAT-TISA встановлено спеціальну бронекапсулу, що дає захист екіпажу від вогню зі стрілецької зброї. Конструкція бронекапсули дозволяє встановлення кулемета на турелі.

"Протимінний захист машини витримує підрив вибухових пристроїв під колесом та днищем автомобіля", - йдеться у повідомленні.

Як пишуть у відомстві, бронеавтомобіль має високі динамічні характеристики, прохідність і плавність ходу. Водночас місткості паливних баків вистачає на подолання понад тисячі кілометрів на одній заправці.