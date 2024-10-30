Міністерство оборони допустило до експлуатації універсальний кулемет SAR 762 MT
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації універсальний кулемет SAR 762 MT калібру 7,62 х 51 мм НАТО
Про це повідомляє Міноборони.
Там зазначили, що кулемет має низку технологічних переваг у порівнянні зі схожим за класом ротним єдиним кулеметом Росії "Печеніг". Зокрема, у комплекті є швидкозмінний ствол, який дозволяє вести майже безупинний вогонь.
Крім того, зброя має регульований газовий клапан, завдяки якому можна змінювати інтенсивність стрільби. Також кулемет має високий ресурс корпусу та ствола. Кулемет розрахований на ефективне використання за низьких та високих температур. "Його можна встановлювати на спеціальні станки-триноги на бойових позиціях та у вогневих спорудах, або ж на легкоброньовану техніку", - додали у відомстві.
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