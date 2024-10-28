Можна застосувати проти FPV-дронів: Міноборони допустило до використання дробовик Safari HG-105M

Про це інформує пресслужба Міноборони.

Зазначається, що рушниця може бути застосована як стрілецька зброя під час бою в обмеженому просторі, а при використанні мисливських набоїв зі шротом – як інструмент боротьби з ворожими FPV-дронами.

Safari HG-105M – це напівавтоматична рушниця-дробовик із газопоршневим механізмом та знімним магазином. Виготовлена за технологією булпап - це компонування зброї, коли зменшується її загальна довжина без зменшення довжини ствола.

У Міноборони додали, що застосування такої технології булпап дозволяє змістити центр ваги до центру зброї, а це зменшує навантаження на стрільця під час тривалого використання.

Зброя розрахована на використання патронів 12 калібру із місткістю магазинів на 5 або 10 набоїв. Вага рушниці трохи більш як 4 кг.