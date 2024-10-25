Міноборони допустило до експлуатації комп'ютерний артилерійський полігон

Про це повідомляє Міноборони.

Група українських програмістів розробила цей комплекс як допоміжний цифровий інструмент для проведення занять з бойовими розрахунками різних видів артилерійського озброєння.

Візуальний компонент комп'ютерного полігону дозволяє: моделювати виконання вогневих завдань та здійснювати аналіз їх виконання, проводити розбір дій кожного члена бойового розрахунку та отримувати рекомендації для виправлення помилок.

Фото: Міністерство оборони



У відомстві зазначили, що цей комп'ютерний полігон - компактний. Все устаткування поміщається у валізу, що дозволяє облаштувати навчальний клас у будь-якому стаціонарному приміщенні, або польових умовах.