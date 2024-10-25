Міноборони допустило до експлуатації комп'ютерний артилерійський полігон
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації комп'ютерний артилерійський полігон, призначений для підготовки фахівців підрозділів артилерії
Про це повідомляє Міноборони.
Група українських програмістів розробила цей комплекс як допоміжний цифровий інструмент для проведення занять з бойовими розрахунками різних видів артилерійського озброєння.
Візуальний компонент комп'ютерного полігону дозволяє: моделювати виконання вогневих завдань та здійснювати аналіз їх виконання, проводити розбір дій кожного члена бойового розрахунку та отримувати рекомендації для виправлення помилок.
Фото: Міністерство оборони
У відомстві зазначили, що цей комп'ютерний полігон - компактний. Все устаткування поміщається у валізу, що дозволяє облаштувати навчальний клас у будь-якому стаціонарному приміщенні, або польових умовах.
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