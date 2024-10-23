Міноборони допустило до експлуатації наземний безпілотний комплекс "Тарган"

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що "Тарган" має невеликі розміри, що надає можливість його транспортувати мікроавтобусом або на автомобільному причепі.

Водночас сам наземний робот може перевозити до двох центнерів вантажу. Залежно від потреб може транспортувати боєприпаси, харчі, спорядження.

У Міноборони додають, що безшумний електричний двигун, великі гумові колеса та особливості конструкції дозволяють безпілотнику пересуватися полем бою непомітно на значну відстань.