Міноборони допустило до експлуатації український дрон "Чаклун"

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У відомстві зазначили, що український дрон "Чаклун" збудований за літаковою схемою.

"Дрон досить компактний за розмірами, втім мультифункціональний. Може, зокрема, коригувати вогонь артилерії. Завдяки використанню високотехнологічних матеріалів має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

Крім того, цей безпілотний комплекс використовує створений українськими програмістами спеціально для нього софт для управління. У Міноборони додали, що для експлуатації цього дрона погані погодні умови не є стримуючим фактором.