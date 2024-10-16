Міноборони допустило до експлуатації український дрон "Чаклун"
Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання дрон українського виробництва "Чаклун"
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
У відомстві зазначили, що український дрон "Чаклун" збудований за літаковою схемою.
"Дрон досить компактний за розмірами, втім мультифункціональний. Може, зокрема, коригувати вогонь артилерії. Завдяки використанню високотехнологічних матеріалів має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.
Крім того, цей безпілотний комплекс використовує створений українськими програмістами спеціально для нього софт для управління. У Міноборони додали, що для експлуатації цього дрона погані погодні умови не є стримуючим фактором.
- Міністерство оборони України з початку 2024 року кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони понад 900 зразків озброєння і військової техніки (ОВТ), з них понад 600 - українського виробництва.
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