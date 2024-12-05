Українським військовим поставлять понад 30 тис. дронів DeepStrike, - Умєров
Сили оборони України в 2025 році отримають понад 30 тис. ударних безпілотників DeepStrike
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
За його словами, військовим наступного року поставлять понад 30 тис. дронів DeepStrike, частину яких профінансували міжнародні партнери шляхом інвестування в ОПК України.
Умєров підкреслив, що такі БПЛА можуть автономно працювати на великих відстанях та з високою точністю вражати ворожі цілі.
"Міністерство оборони продовжує нарощувати інвестиції у розробку високотехнологічних систем. Це не лише відповідає потребам фронту, а й підтримує оборонну промисловість, створює робочі місця та розвиває українські технології. Ми демонструємо світові: Україна здатна до інновацій та технологічної незалежності. Навіть в умовах війни ми розвиваємо найсучасніше виробництво, зміцнюючи наші оборонні спроможності", - додав він.
- Раніше стало відомо, що учасники з Brave1 з червня працюють над створенням українського аналога китайського БПЛА - 3 такі вітчизняні дрони вже використовують на фронті.
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