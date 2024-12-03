Українські розробники з Brave1 створили власний дрон Mavic
Учасники з Brave1 з червня працюють над створенням українського аналога китайського БПЛА - 3 такі вітчизняні дрони вже використовують на фронті
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, 3 дрони-аналоги китайського Mavic уже працюють на фронті - Лінза й Зум від Frontline та Шмавік від Реактивних дронів. Вони стійкі до ворожого РЕБ та відповідають стандартам НАТО.
"Ці дрони адаптовані до реалій війни, у них інтегровані системи зв’язку, стійкі до ворожого РЕБу, а також є автоматична посадка та режим "повернення додому". Значну частину компонентів також виготовляють українські виробники", - зауважив Федоров.
Міністр наголошує, що Mavic - ефективний, простий і дешевий безпілотник, а один підрозділ може за день витрачати 5 таких "пташок".
"При цьому мавіки складно й дорого імпортувати, тому створення українського аналогу — топпріоритет", - написав він, додавши, що українські військові надають хороші відгуки про використання зазначених БПЛА.
- Раніше дослідження Київської школи економіки та кластера Brave1 показало, що у 2024 році українські потужності з виробництва дронів зросли у 10 разів.
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