Українські розробники з Brave1 створили власний дрон Mavic

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, 3 дрони-аналоги китайського Mavic уже працюють на фронті - Лінза й Зум від Frontline та Шмавік від Реактивних дронів. Вони стійкі до ворожого РЕБ та відповідають стандартам НАТО.

"Ці дрони адаптовані до реалій війни, у них інтегровані системи зв’язку, стійкі до ворожого РЕБу, а також є автоматична посадка та режим "повернення додому". Значну частину компонентів також виготовляють українські виробники", - зауважив Федоров.

Міністр наголошує, що Mavic - ефективний, простий і дешевий безпілотник, а один підрозділ може за день витрачати 5 таких "пташок".

"При цьому мавіки складно й дорого імпортувати, тому створення українського аналогу — топпріоритет", - написав він, додавши, що українські військові надають хороші відгуки про використання зазначених БПЛА.