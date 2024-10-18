У 2024 році українські потужності з виробництва дронів зросли у 10 разів, - Мінцифра
Дослідження Київської школи економіки та кластера Brave1 показало, що У 2024 році українські потужності з виробництва дронів зросли у 10 разів
Про це повідомляє Мінцифра.
На міжнародному інвестиційному саміті Defense Tech Valley презентували перше дослідження сфери виробництва дронів з Київською школою економіки (KSE) та кластером Brave1.
Його результати свідчать, що у 2024 році українські потужності з виробництва дронів зросли у 10 разів.
Після налагодження масового виробництва пріоритет змістився на ефективність і новітні технології, зауважили у міністерстві. Також експерти очікують, що в наступні роки конкуренція призведе до консолідації виробників.
"Помітний прогрес у створенні повітряних, морських і наземних дронів та розробці систем радіоелектронної боротьби. Серед ключових тенденцій — використання комп’ютерного зору, «ройових» технологій, інновацій у навігації та зв’язку", - йдеться у дослідженні.
- Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до постачання дрон українського виробництва "Чаклун".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.71Продаж 45.38
- Актуальне
- Важливе