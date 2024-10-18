У 2024 році українські потужності з виробництва дронів зросли у 10 разів, - Мінцифра

Про це повідомляє Мінцифра.

На міжнародному інвестиційному саміті Defense Tech Valley презентували перше дослідження сфери виробництва дронів з Київською школою економіки (KSE) та кластером Brave1.

Його результати свідчать, що у 2024 році українські потужності з виробництва дронів зросли у 10 разів.

Після налагодження масового виробництва пріоритет змістився на ефективність і новітні технології, зауважили у міністерстві. Також експерти очікують, що в наступні роки конкуренція призведе до консолідації виробників.

"Помітний прогрес у створенні повітряних, морських і наземних дронів та розробці систем радіоелектронної боротьби. Серед ключових тенденцій — використання комп’ютерного зору, «ройових» технологій, інновацій у навігації та зв’язку", - йдеться у дослідженні.