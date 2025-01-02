Відкриття року: що таке дрони на оптоволокні й чи справді вони можуть змінити перебіг російсько-української війни

Що таке дрони на оптоволокні і як вони працюють

Якщо говорити простими словами, то виникненню дронів на оптоволокні сприяла протидія іншим видам безпілотників. "Байрактари" та інші ударні дрони середнього класу, що були вкрай ефективними на стартових стадіях повномасштабної війни, зіткнулися з ефективною протидією ППО. На наступній стадії перейшли до масового застосування FPV-дронів. Проти них масово використовували засоби радіоелектронної боротьби. Так виробники дронів переходили на нові діапазони частот, а засоби РЕБ оперативно на це реагували.

Зараз деякі зони бойових дій дуже насичені засобами РЕБ і там у нагоді стають саме дрони на оптоволокні. Вони керуються не завдяки радіосигналу, а через світловий сигнал, що безпосередньо передається по тонкому оптоволокну від пульта до безпілотника. Відтак дрон на оптоволокні може без перешкод літати в зоні дії РЕБ ворога, РЕБи проти нього не ефективні.

Працює це так: електросигнал перетворюють на світло, що рухається по кабелю до приймача, а потім, завдяки спеціальному конвертеру, воно знову перетворюється в електричний сигнал. Перервати цей зв'язок можна лише фізично пошкодивши кабель.

Виглядає це, ніби дрон тонкою оптоволоконною ниткою прив'язаний до пульту оператора. Коли дрон віддаляється під час польоту, нитка оптоволокна, намотана на котушку, поступово розмотується – дрон може відлетіти на відстань довжини нитки.

Недоліки дронів на оптоволокні

Безпорадність засобів РЕБ у боротьбі з цими безпілотниками є серйозною перевагою дронів на оптоволокні. Однак є у них у деякі недоліки. Так видання Defense Express у своєму матеріалі цитувало аналітика, який виділив три основні недоліки дронів на оптоволокні.

"Перше - зниження швидкісних та маневрових можливостей дрона. Через те, що БПЛА має розмотувати за собою оптоволокно існують обмеження на кривизну віражів та потреба у плавніших прискореннях чи гальмуваннях. Водночас саме швидкість та неочікувані напрями атак FPV-дронів робить їх дуже небезпечними та не дозволяють боротися з ними стрілецьким озброєнням", – пише він.

FPV-дрон та котушки з оптоволокном для керування безпілотником, фото: Skywalker

Мінусом дрона на оптоволокні називають ймовірність переривання зв’язку через фізичний розрив/залом оптоволоконного кабеля.

Другим недоліком є "мертва вага". Котушка із оптоволоконною ниткою відбирає частину корисного навантаження, що його можна було б використати для додаткових акумуляторів або бойової частини. Останній фактор – вартість таких безпілотників. Саме через ці три недоліки експерт вважає використання дронів на оптоволокні тимчасовим, проміжним етапом.

Автори Defense Express вважають деякі твердження аналітика суперечливими.

Переваги дронів на оптоволокні

Інші фахівці називають більшість недоліків дронів на оптоволокні надуманими. Так фахівець у галузі РЕБ та БПЛА Сергій "Флеш" Бескрестнов перевірив міцність оптоволокна, що використовується у російських FPV-дронах і з'ясував, що розірвати його зовсім нелегко. Воно орієнтовно тримає на розрив 30-40 кг, хоча легко ламається, якщо його зігнути.

Інженер Максим Шеремет, який особисто багато разів керував таким дроном, в коментарі ВВС називає твердження про оптоволокно, що нібито легко рветься "нісенітницею". За його словами, кабель під час польоту сам поступово розмотується і спокійно лягає зверху на дерева чи інші перешкоди. Обірвати його дуже важко. Єдина засторога – не бажано різко розвертатися чи знижуватися, а потім підійматися, щоб не перекрутити оптоволокно.

"Керувати FPV на оптиці набагато легше. Тому що в оператора не пропадає зображення, нема потреби в навичках пролітати зоною РЕБ, нема потреби розуміння принципів радіогоризонту", – каже Шеремет.

Висока вартість оптоволоконних дронів також залишилася в минулому. Якщо в 2023-му лише котушка із 10-кілометровим кабелем коштувала $ 3 тис., то зараз її можна придбати і за 100 доларів.

"Котушка в середньому коштує 150 доларів США на 10 кілометрів, а медіаконвектор — 25-30 доларів. Ми не говоримо про якісь страшні витрати, кастомізація власними зусилями нам не обходиться більше ніж в 250-300 доларів", – розповідає командир 414 окремого полку ударних безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді. .

оптоволокно, що витягується з котушки дрона “Бандерик-Стрічка”, фото: Дронарня

Про основну перевагу – невразливість до засобів РЕБ – вже згадували.

"Окрім того, що РЕБ стає безпорадним, оператор має можливість отримувати й зображення з дрона у чудовій якості. А на додачу – зафіксувати засобами радіоелектронної розвідки навіть приблизне місцеположення розрахунку з такими БПЛА вже неможливо", – пояснює Defense Express.

Звідси випливає ще одна перевага дронів на оптоволокні – їхня невразливість. Над нейтралізацією цих безпілотників сушать собі голову не лише по обидва боки лінії фронту, але й в інших країнах. Зокрема в Україні питання нейтралізації оптоволоконних дронів було пріоритетним завданням на спеціальних хакатонах від міністерства оборони.

"Дієвих засобів проти них не існує. Видумують якісь звукові датчики, які встановлюють на статичних цілях на позиціях, які допомагають почути, що наближається FPV-дрон, і гладкоствольна зброя, до якої є вже набої, які створюють хмаринку картечі, яка мала би той дрон зупинити. Але це не є засобами масового застосування. Ви точно не будете стріляти картеччю з пікапу, коли ви пересуваєтеся. Тут треба технологічний якийсь спосіб, пошук якого ще відбувається", – пояснює Мадяр.

Російські дрони на оптовлокні

Перші випадки застосування агресорами оптоволоконних дронів були зафіксовані в березні 2024 року. Станом на осінь, кадри влучань дронів на оптоволокні в українські танки, бронемашини та бліндажі масово публікують на російських пролпагандистських каналах у соцмережах. Найчастіше безпілотники застосовують на Курщині, трохи рідше – в Донецькій і Запорізькій областях.

"Суттєве збільшення застосування цих засобів ворогом ставить дуже багато клопотів нам, адже ці засоби не піддаються впливу ні засобами радіоелектронної боротьби, ні складнощам рельєфу, і це дозволяє ворогу пересуватись цими дронами фактично над землею — 20, 30, 50 метрів від землі, де їх виявити значно складніше", – каже Роберт Бровді.

У вересні ЗСУ захопили новий російський дрон на оптоволокні. Його називають "Вандал" або "Князь Вандал Новгородський" (абревіатуру КВН рашисти використовують як гру слів) і саме про нього найчастіше говорять російські пропагандистські ресурси.

"Зараз вже є статистика з майже тисячі застосувань. Вона дуже непогана: один-два обриви на 10 пусків, знижуватимемо цей показник. Далі все залежить від оператора. Так, дрон важкий, неповороткий, оскільки несе на собі і котушку, і бойову частину. Але, якщо пристосуватися, дуже точний", – розповідав російським виданням очільник компанії-виробника дрону Олексій Чадаєв.

За даними з російських ресурсів, радіус дії цього дрона складає 20 км, а корисне навантаження – 3,5 кг.

Ще один відомий зразорк оптоволоконного дрона з РФ – "Пиранья-5". Це фактично кишеньковий БпЛА, він має 12 см в діаментрі, маса становить 0,3 кг і він може розвивати швидкість 220 км/год. Росіяни переконують, що навіть із такими габаритами він може підіймати корисне навантаження до 1 кг і діяти в радіусі 1-3 км від піхотинців. Основна мета "піраній" – серійне виробництво дронів, що використовуватимуться і на полі бою, але передусім для навчання операторів.

Українські дрони на оптоволокні

Негативним фактором у протистоянні оптоволоконних дронів став той факт, що росіяни першими застосували це озброєння, а українці опинилися в ролі наздоганяючих. Хоча все могло бути навпаки. Перший дрон такого типу організація "Дронарня" розробила ще на початку 2023 року. Однак військові назвали винахід "неактуальним". Сергій Безкрестнов (позивний Флеш") підтверджує цю інформацію. Він визнає, що сам був у журі одного з хакатонів від міноборони, де засумнівалися в цій технології.

Український FPV-дрон на оптоволокні, Фото: МАДЯР/Telegram

"Перші польоти на оптоволокні показали військовим наші українські хлопці ще 2022 року. Інтересу це рішення тоді не викликало. А в серію і в масове застосування по фронту виріб запустив противник. На жаль, це тренд всієї війни. Ми перші придумуємо, вони швидше масштабують", – каже Флеш.

До слова, дрон на оптоволокні, що його українці розробили в 2023-му, мав назву "Бандерик-Стрічка". перший зразок мав тактичний радіус дії 1 км, міг провести в повітрі 15 хв і нести до 3 кг корисного навантаження.

Український дрон на оптоволокні “Бандерик-Стрічка”, Фото: Дронарня

Щодо інших зразків, то в листопаді українська компанія 3DTech успішно випробувала в бойових умовах "Хижак REBOFF". Передбачені 10-дюймові коптери із двома котушками – на 5 км (з корисним навантаженням 2,3 кг) або 10 км. (КН = 1,2 кг). Різниця виникла через те, що додаткові 5 км кабеля якраз і важать трохи більше кілограма. Також були протестовані 13-дюймові дрони із 10-кілометровим кабелем і бойовою частиною у 2 кг.

На початку грудня фахівці з E-Banshee, що спеціалізується на розробці важких дронів з високою вантажопідйомністю, випробували гексакоптер-бомбер на оптоволокні. Тестери повідомили, що випробування пройшли успішно, а всі 10 км кабелю намотали на гілки в лісі.

А от про ще один безпілотник повідомляв Генеральний штаб України. Йшлося про дрон Black Widow Web 10 – камікадзе на оптоволокні. Він здатен подолати понад 5 км та принести біля 2 кілограмів корисної ваги.

"Це не просто новий зразок озброєння – це вікно можливостей для подальших досліджень і розробок в галузі оптоволоконного зв’язку. Роботизація та безпілотні технології отримали новий вектор розвитку. FPV-дрони з цією технологією стають великою проблемою для противника на лінії бойового зіткнення", – писали на сторінці Генштабу.

Дрони на оптоволокні в інших країнах

Ще один оптоволоконний дрон, випробуваний в Україні – безпілотний комплекс, виробництва німецької компанії HIGHCAT. Під час польоту кабель розмотується зі спеціальної котушки на 10 км, що важить бл. 1,3 кг (або 20 км і 2,2 кг). При використанні кабель не натягується, а радше викидується на землю, що нівелює можливість заплутування. Виробники переконують, що волокно достатньо міцне, щоб дрон літав над деревами та водою, по колу чи у зворотньому шляху.

Безпілотник здатен піднімати корисне навантаження масою до 5 кг, вантажопідйомності вистачає, щоб нести камеру з 10-разовим оптичним збільшенням і тепловізором. Німці говорили про готовність випускати по 3000 таких дронів щомісяця.

Крім того, в серпні дрони на оптоволокні представила китайська компанія Skywalker. Виробники стверджують, що їхні дрони здатні летіти на оптоволокні на 20 км. Також розробили варіанти з котушкамина 1, 5 і 10 км.

Працювала в цьому напрямку і турецька компанія ASISGUARD. Йшлося про дрони з вибухівкою, що могли нести бойову частину в 1,5 кг на 5 км зі швидкістю понад 150 км/год.

Як дрони на оптоволокні можуть змінити російсько-українську війну

Видання ВВС називає впровадження оптоволоконних безпілотників "революцією, яку Україна проспала". Однак військові наголошують – нові дрони не витіснять старі, просто займуть свою нішу на фронті.

"Одразу хочу сказати, ці дрони не можуть повністю замінити безпровідні дрони. Це нереально. Але свій сегмент вони займають. Вже навесні майбутнього року більшість підрозділів Сил оборони буде активно застосовувати дрони на оптоволокні. Будуть звичайні FPV-дрони, дрони з донаведенням і дрони на оптоволокні, які будуть використовуватися під різні задачі й на різні відстані", – зазначив Юрій Федоренко, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї штурмової бригади ім. Івана Сірка.

Деякі військові зазначають, що сьогоднішні дрони на оптоволокні потребують ще багатьох етапів вдосконалення. Офіцер 57–ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка з позивним Арчі розповів АрміїInform, що його підрозділ стикався з дронами на оптоволокні у місті Вовчанську та його околицях. Однак він не вважає, що це озброєння дає ворогу якусь надзвичайну перевагу.

"Літальний апарат просто перетворюється на звичайну протитанкову керовану ракету з дротовим наведенням. Воно йому заважає вдало маневрувати, як звичайним дронам. Ми маємо розуміти: і дріт не безкінечний, він щось важить, при цьому може зачепитись за безліч перешкод, які присутні в місті. Це така технологія, яку вони застосовують в протитанкових керованих ракетах, а вона нам відома, тому як з нею боротися ми також розуміємо", – зазначив офіцер.

У той же час комбриг 80-ї десантно-штурмової бригади полковник Павло Розлач наголосив, що саме дрони на оптоволокні є "першими в списку потреб бригади".

Найкраще дрон на оптоволокні використовувати, запускаючи по прямій, для ураження установки РЕБ ворога. Після цього з'являється можливісить застосувати звичайні FPV-дрони камікадзе або бомбери на радіозв’язку. Комплексна робота дрона на оптоволокні та бойових FPV-дронів дає на полі бою найкращі результати.

Використання дронів на оптоволокні може змінити бої по всій лінії зіткнення, вважає Мадяр.

"При збільшенні застосування дронів на оптоволокні з нашої сторони, і зі сторони ворога, ми фактично зупинимось в ситуації в 20 кілометрової зони, де суттєво обмежене пересування, адже не буде засобів РЕР та РЕБ, які допоможуть їх виявити, та з ними боротися. В момент, коли відбувається штурм і ворог застосовує в секторі серйозні позиційні засоби РЕБ, щоб зупинити штурм треба мати на кожній позиції 10-20 дронів на оптоволокні, щоб реанімаційно застосувати їх і унеможливити подальше просування", – зазначив командир полку.