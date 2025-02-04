"Нема підстав": КМДА не може відсторонити звинуваченого у домаганнях Білоуса від посади керівника Молодого театру

Про це hromadske повідомили актори, які були на зустрічі з директором департаменту культури КМДА Сергієм Анжияком.

Як заявив директор департаменту культури КМДА Сергій Анжияк, поки немає підстав усувати режисера Андрія Білоуса з посади директора - художнього керівника Молодого театру.

За словами Анжияка, департамент культури наразі не може розірвати контракт із Білоусом або відсторонити його, бо, зокрема, відсутні відповідні звернення від правоохоронних органів та будь-які рішення слідчого судді.

"Департамент може працювати лише у правовому полі. Законодавець передбачив, що відсторонити людину можна лише через нетверезий стан, відмову від медоглядів тощо. В інших випадках — за ухвалою слідчого судді. Враховуючи, що така ухвала не надходила, і директор театру не є держслужбовцем та це питання не стосується корупції, то підстав правових для відсторонення немає", — повідомив Анжияк.

Разом з тим він зазначив, що департамент може проводити моніторинг, щоб не допустити зменшення зарплат працівників, які виступили за відсторонення художнього керівника. Також він звертатиметься до директора театру, щоб обмежити контакти цих працівників із Білоусом, аби захистити їх від будь-якого тиску.

Сам Білоус назвав резонанс у соцмережах навколо звинувачень на його адресу "масовим психозом" і порівняв з "історією про розіп'ятого хлопчика". Також він сказав, що за 12 років його роботи начебто не було жодних скарг, водночас отримав лише одне зауваження від акторки "за грубий жарт".

Що відомо про звинувачення Андрія Білоуса у домаганнях до студенток

Раніше театрального режисера та викладача Андрія Білоуса в анонімному відео звинуватили у домаганнях до студенток. На відео на Youtube-каналі "Ґвалтівник Білоуса" (@Содом_і_Гоморра_КНУТКіТ) неназвана дівчина з прихованим обличчям заявила, що стала жертвою домагань театрального режисера. У виші наголосили, що жодних офіційних заяв на адресу університету не надходило. 24 січня КНУТКіТ імені Карпенка-Карого відреагував на звинувачення, що зʼявилися проти режисера й викладача Андрія Білоуса у домаганнях до студенток, звернувшись із заявою до поліції. Згодом авторка анонімного відео, у якому звинувачують режисера й викладача КНУТКіТ імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса в домаганнях до студенток, розкрила свою особистість й розповіла нові подробиці. 27 січня Білоуса відсторонили від роботи в університеті Карпенка-Карого.

Імовірних жертв домагань підтримала Марія Єфросиніна, Ада Роговцева, колектив театру Лесі Українки у Львові та інші.

Наприкінці січня у Молодому театрі звернулися до КМДА з проханням усунути звинуваченого у домаганнях Білоуса з керівної посади.