"Хто нас захищатиме?": Зеленський назвав умову скасування воєнного стану та призначення виборів
Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час воєнного стану не може бути виборів через юридичні труднощі та, зокрема, те, що громадяни на ТОТ і за кордоном не зможуть проголосувати
Про це він розповів в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану.
"Що стосується моєї легітимності, то мене обрали 73% населення країни. 73%. І ви знаєте, я завжди говорив, що я відкритий для будь-яких виборів. Так, під час війни не може бути жодних виборів. Необхідно змінити законодавство, конституцію тощо. Це великі труднощі. Але є і не юридичні, а дуже людські (труднощі - ред.)", - заявив Зеленський.
Він також підкреслив, що українці на тимчасово окупованих територіях і ті, які перебувають за кордоном, не матимуть можливості проголосувати на виборах.
Президент наголосив, що після закінчення воєнного стану й гарячої фази війни будуть призначені вибори.
"Це необхідно. Ми захищаємо демократію, тому це необхідно", - додав він.
Також український лідер зауважив, що Київ не може скасувати воєнний стан через бажання російського диктатора Володимира Путіна.
"Хто буде нас захищати? Які гарантії безпеки є в України? Чому Росія знову не прийде, щоб окупувати наші землі? Прийде! Без гарантій безпеки це неможливо, тому нам потрібні відповіді на ці запитання", - резюмував Зеленський.
- Очільник Кремля продовжує просувати наратив, що президент Володимир Зеленський є "нелегітимним". У МЗС України назвали такі заяви "абсурдними".
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