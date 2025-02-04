"Хто нас захищатиме?": Зеленський назвав умову скасування воєнного стану та призначення виборів

Про це він розповів в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану.

"Що стосується моєї легітимності, то мене обрали 73% населення країни. 73%. І ви знаєте, я завжди говорив, що я відкритий для будь-яких виборів. Так, під час війни не може бути жодних виборів. Необхідно змінити законодавство, конституцію тощо. Це великі труднощі. Але є і не юридичні, а дуже людські (труднощі - ред.)", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що українці на тимчасово окупованих територіях і ті, які перебувають за кордоном, не матимуть можливості проголосувати на виборах.

Президент наголосив, що після закінчення воєнного стану й гарячої фази війни будуть призначені вибори.

"Це необхідно. Ми захищаємо демократію, тому це необхідно", - додав він.

Також український лідер зауважив, що Київ не може скасувати воєнний стан через бажання російського диктатора Володимира Путіна.

"Хто буде нас захищати? Які гарантії безпеки є в України? Чому Росія знову не прийде, щоб окупувати наші землі? Прийде! Без гарантій безпеки це неможливо, тому нам потрібні відповіді на ці запитання", - резюмував Зеленський.