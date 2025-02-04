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РФ взяла в заручники двох працівників ЗАЕС, - Зеленський

Дар'я Куркіна
4 лютого, 2025 вiвторок
18:56
Війна з Росією ЗАЕС

Росіяни взяли в заручники двох українських енергетиків, які працювали на Запорізькій атомній електростанції

Зміст

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що окупанти кинули енергетиків за ґрати нібито через український контент.

"Є новина, у мене був брифінг з паном Котіним (керівник Енергоатома Петро Котін, - ред.). Росія взяла в заручники двох енергетиків, які працювали на ЗАЕС. Вони кинуті за ґрати, тому що начебто у них був якийсь український контент і їх телефони. І для нас дуже важливо повернути їх з полону", - сказав він. 

  • Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі 4 лютого перебуває з робочим візитом в Україні. Він відвідав 9 підстанцій, важливих для функціонування АЕС.

 



 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Запоріжжя
Президент України
Володимир Зеленський
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька АЕС
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