РФ взяла в заручники двох працівників ЗАЕС, - Зеленський
Росіяни взяли в заручники двох українських енергетиків, які працювали на Запорізькій атомній електростанції
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає Інтерфакс-Україна.
Зеленський зазначив, що окупанти кинули енергетиків за ґрати нібито через український контент.
"Є новина, у мене був брифінг з паном Котіним (керівник Енергоатома Петро Котін, - ред.). Росія взяла в заручники двох енергетиків, які працювали на ЗАЕС. Вони кинуті за ґрати, тому що начебто у них був якийсь український контент і їх телефони. І для нас дуже важливо повернути їх з полону", - сказав він.
- Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі 4 лютого перебуває з робочим візитом в Україні. Він відвідав 9 підстанцій, важливих для функціонування АЕС.
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