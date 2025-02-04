РФ взяла в заручники двох працівників ЗАЕС, - Зеленський

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, передає Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що окупанти кинули енергетиків за ґрати нібито через український контент.

"Є новина, у мене був брифінг з паном Котіним (керівник Енергоатома Петро Котін, - ред.). Росія взяла в заручники двох енергетиків, які працювали на ЗАЕС. Вони кинуті за ґрати, тому що начебто у них був якийсь український контент і їх телефони. І для нас дуже важливо повернути їх з полону", - сказав він.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі 4 лютого перебуває з робочим візитом в Україні. Він відвідав 9 підстанцій, важливих для функціонування АЕС.





