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"США через USAID фінансували Майдан у 2014 році": SPRAVDI спростував вкид від Кеннеді-молодшого

Влад Дідусь
4 лютого, 2025 вiвторок
19:19
Світ Роберт Кеннеді-молодший

Колишній кандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший просуває проросійські фейки щодо Революції Гідності

Зміст

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"США через USAID фінансували український переворот на Майдані у 2014 році", - заявив екскандидат у президенти США Роберт Кеннеді-молодший.

SPRAVDI наголошує, що це черговий фейк від Кеннеді-молодшого. Американець не надає жодних реальних доказів, у Центрі наголошують, що політик є улюбленцем і рупором російської пропаганди.

"Наратив про "держпереворот" кремлівська пропаганда і корисні їй балакучі голови просувають ще з 2014 року. Називати Революцію Гідності "держпереворотом" немає жодних підстав, бо "збройного захоплення влади" (про яке регулярно говорять фейкомети) не було", - йдеться у матеріалі.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки також відзначив, що Кеннеді-молодший раніше неодноразово повторював російські фейки. Політик просував фейки про "пів мільйона українських солдатів, які принесені в жертву адміністрацією Байдена", а "Зеленський – маріонетка, якого поставили з Вашингтона".

Реформування USAID і припинення фінансування програм агентства: що відомо і як це стосується України

Президент США Дональд Трамп у перший день вступу на посаду ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок. Він заявив, що жодна подальша зовнішня допомога США не буде надаватися у спосіб, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента. Це, зокрема, стосувалося й програм USAID.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні. Наступного дня USAID офіційно це підтвердило. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги тощо.

"Люди просто не усвідомлюють масштабів діяльності такої агенції як USAID та інших американських програм, бо вони ніколи не робили з цього самореклами", - цитувало BBC  нардепа Микиту Потураєва, голову Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За його словами, USAID також було системним донором для багатьох міжнародних програм, як-от ПРООН та ЮНІСЕФ.І насправді втрати для України через замороження цієї допомоги "набагато більші, ніж ми можемо собі уявити".

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити. 29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.

Тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа за вихідні 1-2 лютого звільнила двох високопосадовців служби безпеки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Раніше вони намагалися перешкодити представникам департаменту урядової ефективності (DOGE), яким керує мільярдер Ілон Маск, отримати доступ до закритих частин будівлі. Крім того, близько 60 високопоставлених співробітників USAID відправили у вимушену відпустку, звинувативши у спробі обійти указ Трампа про заморожування іноземної допомоги на 90 днів. Сам Маск 2 лютого в мережі X назвав USAID "злочинною організацією" і додав, що "настав час їй померти". Крім того, заявив, мовляв, USAID, використовуючи гроші американських платників податків, "фінансувало дослідження біологічної зброї, зокрема COVID-19, яка вбила мільйони людей". І додав, що USAID платило медіаорганізаціям "за публікацію їхньої пропаганди".

Згодом медіа повідомили, що Трамп і його команда обговорюють можливість злиття USAID з Державним департаментом. Зрештою стало відомо, що у Вашингтоні 3 лютого закрили штаб-квартиру USAID, співробітникам в електронному листі було наказано залишатися вдома. 

4 лютого Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо виконувачем обов’язків адміністратора USAID.

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Війна з Росією
фейк
Революція Гідності
США
пропаганда
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