USAID зупинило фінансування всіх програм і проєктів в Україні. У Мінсоцполітики прокоментували

Про це "Суспільному" повідомили у пресслужбі агентства.

Як зазначає видання, українські організації та органи місцевого самоврядування отримують повідомлення щодо необхідності припинити активності, котрі фінансувало USAID або організації, залежні від американського фінансування.

Як повідомив журналістам перший заступник міського голови Миколаєва Луков, Миколаївська міська рада отримала телефонний дзвінок від USAID щодо припинення всіх проєктів у місті. За словами посадовця, йдеться про десятки проєктів міської ради та громадських організацій Миколаєва — від енергонезалежності й до безпекових проєктів.

Співзасновниця Veteran Hud Івона Костина повідомила, що організація змушена закрити Лінію підтримки ветеранів та Хаб у Вінниці.

USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні — відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Реакція влади

Очільниця Мінсоцполітики Оксана Жолнович на пресконференції 27 січня назвала некритичним припинення фінансування USAID проєктів у соціальній сфері.

"Зупинка невійськової допомоги з боку США поки не вплинула особливо на фінансування наших проєктів в Україні. У нас велика кількість домовленостей із партнерами з Європи, з Великою Британією, зі Світовим банком. А зупинка американського фінансування не стосується великих проєктів, які заходять у бюджет, вона стосується підтримки громадського сектору", - цитує чиновницю Укрінформ.

За словами Жолнович, окремі проєкти в Україні отримували ресурси від Агентства США з міжнародного розвитку, але поки що у міністерстві триває аналіз, хто саме з великої кількості підрядників залишився без фінансової підтримки.

"Оскільки ми маємо велику кількість партнерів, я поки не можу сказати, для кого з них припиниться фінансування, ми тільки це з'ясовуємо. Але загалом ситуація для нас не критична", - резюмувала вона.